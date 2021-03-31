ليبيا الان

“المنفي” يُبارك إطلاق سراح معتقلي الحرب في الزاوية

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، إطلاق سراح معتقلي الحرب في مدينة الزاوية، “خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية التي كان قد أطلقها المجلس منذ استلامه زمام أمور البلاد”.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فقد أكد المنفي أن “تحقيق مصالحة وطنية شاملة يوجد في أعلى سُلّم أولويات المجلس الرئاسي لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين”.

وفيما أشار المنفي إلى سعي المجلس إلى جمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، دعا إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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