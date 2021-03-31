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“الدبيبة” يدعو لتنظيم جيش قادر على بسط سيادة الدولة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية (وزير الدفاع)، عبدالحميد الدبيبة، على “رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم جيش ليبي قادر على بسط سيادة الدولة”.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال أول زيارة له إلى مقر ديوان وزارة الدفاع، الأربعاء، حيث عقد لقاءً بمديري الإدارات والمكاتب تناول عدداً من المواضيع المهمة التي تخص عمل إدارات ومكاتب ديوان الوزارة.

وفيما رحّب المديرون بالدبيبة وبمساعيه لوحدة التراب الليبي وأمن وسلامة المواطن، انتهى اللقاء بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود وتقديم المقترحات للدراسة وتنفيذ القرارات التي تصب في صالح الوطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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