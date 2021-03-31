الدبيبة يزور مقر وزارة الدفاع بصفته وزيرًا للدفاع

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أجرى رئيس حكومة، المهندس عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقتر وزارة الدفاع.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى مقر الوزارة، بصفته وزيرًا للدفاع، بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وخلال الزيارة، التقى الدبيبة بمديري الإدارات والمكاتب داخل الوزارة.

وقالت الوزارة، إن اللقاء تناول عدد من المواضيع المهمة التي تخص عمل إدارات ومكاتب ديوان الوزارة.

وأضافت، “أن الدبيبة أكد على رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم جيشٍ ليبيٍ قادرٍ على بسط سيادة الدولة، ولاؤه لله ثم للوطن”.

وذكرت أن اللقاء انتهى بضرورة تكثيف الجهود وتقديم المقترحات للدراسة وتنفيذ ما هو صالح للوطن.