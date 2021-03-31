المنقوش تعزي وزير خارجية النيجر في ضحايا هجوم إرهابي استهدف قريتين

أرسلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، برقية عزاء ومواساة، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج، كالا أنكورو، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في قريَتي إنتازيان وباكورات.

وقالت المنقوش في تعزيتها، بحسب وزارة الخارجية الليبية، «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في قريَتي إنتازيان وباكورات بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك معاليكم ألم هذا المصاب».

وأكدت المنقوش وقوف دولة ليبيا مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق في مواجهة التنظيمات الإرهابية، معربة لنظيرها كالا أنكور ولأسر المتوفين ولشعب النيجر الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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