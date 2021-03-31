البدء في قبول ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية الخميس

أعلنت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، خلال اجتماعها الأخير، البدء في قبول ملفات الترشح ابتداء من يوم غد الخميس، وحتى نهاية دوام الخميس القادم الثامن من أبريل.

وتوصل الاجتماع إلى الشروع في قبول ملفات الترشح بمكاتب ديوان مجلس النواب، في كل من بنغازي وطرابلس وسبها، وكذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

هذا وجرى خلال الاجتماع وضع الشكل النهائي لشروط وضوابط الترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، والاتفاق كذلك على إحالة تقرير بأعمال اللجنة إلى مكتب رئاسة مجلس النواب.

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