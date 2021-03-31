غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

سلط تقرير لوكالة «فرانس برس» الضوء على جهود الأمم المتحدة لإنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا وذلك بعد توقيع اتفاق بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020، مشيرا إلى التعقيدات المحيطة بالمهمة المرتقبة التي تنتظر موافقة مجلس الأمن الدولي للتنفيذ.

واقترح مؤخرا في الأمم المتحدة تشكيل آلية مراقبة لوقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة من ليبيا تتشكل من خمسة عناصر أمميين وعشرة ليبيين، ما أثار تساؤلات دبلوماسيين حول ضعف عديد البعثة، وكيف يمكن لهذا العدد المحدود من المراقبين الإشراف على الوقف الهشّ للأعمال العدائية ومغادرة نحو 20 ألف مرتزق؟

وتساءل دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح إلى «فرانس برس»: «هل سيجرون دوريات؟ هل سيلزمون مكتبا؟». لافتا إلى تفهّم «هاجس الليبيين عدم تواجد عناصر أجنبية على الميدان، لكنّ من المخيب جدا أن تصير هذه الآلية “رمزيّة فقط». مبديا خشيته من «تثبيت» الوضع العسكري على الأرض، وتساءل أيضا إن كان ذلك «يحول دون استئناف الحرب الأهلية».

كوبيش يقترح على مجلس الأمن إيفاد 15 عنصر لمراقبة وقف إطلاق النار

وتحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش خلال لقاء مغلق في مجلس الأمن قبل أسبوع، عن إيفاد خمسة مراقبين مدنيين أميين غير مسلحين. وقال إن البعثة يمكن أن تتشكل من «5+5+5، أي 15 عنصرا في الإجمال»، فيما أشار دبلوماسي آخر إلى أن ذلك سيتم على ثلاث مراحل أي «خمسة في كل مرة»، وفق «فرانس برس».

وتساءل التقرير عن ما إن كان يقصد بذلك نشرا متسلسلا؟ أم الإشارة إلى قاعدة «واحد لكل ثلاثة» التي يستعملها العسكريون في عمليات الانتشار وتعني وجود عسكري في الميدان وثان في الراحة وثالث يتدرب، وتجري المداورة بينهم.

وأضاف أن بعض الدبلوماسيين يؤكدون على أن كوبيش لم يتحدث عن مشاركة ليبيين في الآلية، في حين يشدد آخرون أنه يرغب في وجود عشرة ليبيين ينقسمون بين ممثلين عن شرق البلاد وغربها اللذان تواجها عسكريا حتى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وأشارت «فرانس برس» إلى أنه وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر، من الواضح أن «مراقبة وقف إطلاق النار سيكفلها الليبيون». مضيفا أن دبلوماسيين تحدثوا حينها عن «نشر مجموعة من ثلاثين مراقبا»، وهي فكرة معاكسة لنظرة الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في إنشاء «آلية متينة»، ويراقب أصلا حظر الأسلحة على ليبيا وتدفق المهاجرين قبالة سواحل البلاد عبر مهمة «إيريني». فيما أعرب الليبيون من جهتهم، في الأمم المتحدة عن رفضهم إيفاد مراقبين من دول ساهمت في مفاقمة التدخلات الخارجية منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

مشكلة حقيقية تواجه مهمة وقف إطلاق النار في ليبيا

وقالت «فرانس برس» إن مسؤولي الأمم المتحدة تحدثوا منذ أشهر عن «قوة خفيفة»، وعن «تسلم الليبيين مقاليد الأمور تحت مظلة الأمم المتحدة»، وعن «آلية مراقبة متطورة» تدريجيا. غير أن دبلوماسي في مجلس الأمن تحدث إليها طالب عدم الكشف عن اسمه اعتبر أن مراقبة وقف إطلاق النار ورحيل 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي «مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من المراقبين».

وتتولى المملكة المتحدة الملف الليبي في الأمم المتحدة، وتتعرض إلى ضغوط لاقتراح مشروع قرار يهدف إلى دعم مسار التوحيد السياسي في ليبيا وتضمين بعثة الأمم المتحدة للدعم آلية مراقبة لوقف الأعمال العدائية ومغادرة القوات الأجنبية، بحسب التقرير.

ومن بين القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا مرتزقة من شركة «فاغنر» الروسية الخاصة، وسوريون بدأوا المغادرة، وجماعات مسلحة تشادية وسودانية لا تريد النيجر أن تتوزع في المنطقة، إضافة إلى عسكريين أتراك لهم «وضع خاص، إذ إنهم نشروا بموجب اتفاق ثنائي أبرم بين أنقرة والحكومة السابقة في طرابلس. فهل سيجبرون على المغادرة؟». وهو ما رأى الدبلوماسي في مجلس الأمن أن تلك «مشكلة حقيقية، علينا أن نعمل على حلها».

إصرار أميركي على انسحاب الأطراف الخارجية من ليبيا وانتقاد روسي

واستعرض التقرير الموقفين الأميركي والروسي حيال مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. فبالنسبة للمندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ترى أنه «يجب على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في هذا الصراع أن تبدأ فورا في الانسحاب من ليبيا». معتبرة أنه «لا يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذه القاعدة. صار استمرار وجود بعض القوات ذريعة لإبقاء قوات أخرى».

ويشير مندوب آخر في الأمم المتحدة طلب عدم كشف اسمه إلى أن «الروس هم الأكثر انتقادا لإنشاء آلية المراقبة» لأنهم «لا يريدون الخروج ما لم يغادر الأتراك. والأتراك ليسوا على استعداد للخروج أيضا». ولطالما أنكرت روسيا أن لها حضورا عسكريا في ليبيا، وأكدت مؤخرا أنه في حال وجد مواطنون روس في البلد فإنهم «لا يمثلون الحكومة الروسية».

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