المستشار صالح يلتقي السايح ويبحث معه استعدادات المفوضية للاستحقاق القادم

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم، في مكتبه بمدينة القبة، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وفق ما أفاد به مدير المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، الذي أكد تقديم المستشار دعمه التام للمفوضية في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
البدء في قبول ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية الخميس
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
المنقوش تعزي وزير خارجية النيجر في ضحايا هجوم إرهابي استهدف قريتين
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الدبيبة يزور مقر وزارة الدفاع بصفته وزيرًا للدفاع
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك