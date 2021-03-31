المستشار صالح يلتقي السايح ويبحث معه استعدادات المفوضية للاستحقاق القادم

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم، في مكتبه بمدينة القبة، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وفق ما أفاد به مدير المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، الذي أكد تقديم المستشار دعمه التام للمفوضية في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها.

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