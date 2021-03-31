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المستشار صالح يلتقي السايح ويبحث معه استعدادات المفوضية للاستحقاق القادم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم، في مكتبه بمدينة القبة، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وفق ما أفاد به مدير المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، الذي أكد تقديم المستشار دعمه التام للمفوضية في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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