«النواب المصري»: وفد من «الإسكان» موجود فى ليبيا لبحث خطوات ملف إعادة الإعمار

أكد النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على مواصلة جهود الدولة المصرية فى ملف إعادة الإعمار في ليبيا.

وشدد “حمودة” على أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا لقطاع المقاولات فى ليبيا، وسيتم التنفيذ فى النهاية من خلال شركات المقاولات المصرية، وذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لبحث سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

وقالت ممثلة وزارة الإسكان المصرية بكلمتها فى الاجتماع، إن هناك وفدا من وزارة الإسكان موجود فى ليبيا وهناك خطوات تمت في ملف إعادة الإعمار.

وقال خالد الشاذلي مساعد وزير الخارجية المصري لشئون القرن الأفريقى، إن توجه مصر واضح لتعزيز العلاقات مع أفريقيا، وتم تشكيل لجنة دائمة للتعاون مع أفريقيا تضم كافة المؤسسات المعنية وتتولى وضع الاستراتيجيات وخطط التعاون.

وأعلن خالد الشاذلى عن عقد مؤتمر فى يونيو المقبل بمصر لرؤساء هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية، وهو الأول من نوعه وسيكون بصحبتهم رجال أعمال، وسيتم دعوة رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى أنه تم أيضًا تأسيس الاتحاد الأفريقى لإعادة الأعمال بعد النزاعات، وسيكون مقره بالقاهرة ويتبع الاتحاد الافريقي وسيكون له أهمية كبرى.

بدوره، قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان خلال الاجتماع، أن مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار سيمثل خطوة مهمة لتبادل الاستثمارات مع دول أفريقيا، مشددا على أن العمل فى أفريقيا له أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مع ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل أفريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصري العمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.

وأشار شكرى إلى ضرورة وضع خطة لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية فى أفريقيا، قائلا: “لدينا ضعف فى التسويق وكذلك نحتاج إلى معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا على أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلى فى التنمية والاستثمار فى أفريقيا”.