“السائح”يعرض على عقيلة صالح التحضيرات الفنية واللوجستية الخاصة بالانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” عماد السايح ” ، حيث أكد على دعمه الكامل للمفوضية ، مشيرا إلى أهمية الدور المناط بها خلال المرحلة القادمة للوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات” عماد السايح” خلال لقائه التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية ومدى جاهزيتها فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحُدد بما تمتلكه المفوضية من كوادر فنية وخبرات تراكميه خلال العمليات الانتخابية السابقة .

وفي ختام اللقاء أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لكل الجهود الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها مثمناً دور المفوضية وجميع العاملين بها وكل من يعمل على دعم وتعزيز المسار الديمقراطي.