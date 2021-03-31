الوطنية لحقوق الإنسان تحمل وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة جمال عدس

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها لوزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصير رئيس امفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس السابق جمال عدس واطلاق سراحه بشكل فوري ، ومعرفة ملابسات الواقعة .

وقالت اللجنة في بيان لها إنها تتابع لليوم الخامس اختطافه ظهر يوم السبت الماضي 27 مارس بمنطقة زناته بمنطقة سوق الجمعة في مدينة طرابلس قبل الساعة واحدة ظهرا، ولازال مصيره مجهولا وسط صمت مريب من جانب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية حيال الواقعة.

وحملت الوطنية لحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامته، داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح حيال واقعة اختطاف عدس.