المنفي يبارك عملية إطلاق سراح أسرى الكتيبة 107 في الزاوية

بارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عملية إطلاق سراح أسرى الكتيبة 107، بمبادرة لجنة حوار مدينة الزاوية، معتبرا إياها خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية التي كان قد أطلقها المجلس الرئاسي منذ استلامه زمام أمور البلاد.

وأكد المنفي أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة يأتي في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، كونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين، داعيا إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان له أن المجلس يسعى إلى جمع الفرقاء ورأب الصدع ولم شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام.

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