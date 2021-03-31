المنقوش تدعو الصين لإعادة فتح سفارتها في طرابلس وافتتاح قنصلية في بنغازي

أخبار ليبيا24

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين، وانغ تشيمين، وذلك في حضور مدير إدارة شؤون آسيا وأسترالية، محمد الزناتي.

وقالت الخارجية، إن المنقوش أكدت على أهمية عودة السفارة الصينية لممارسة عملها من العاصمة طرابلس، وافتتاح قنصلية صينية في بنغازي بعد تحسن الأوضاع الأمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكدت أن عودة السفارة ستمهد الطريق لعودة الشركات الصينية لاستكمال أعمالها المتوقفة في مدينتي بنغازي وطرابلس والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

وقالت الخارجية إن المنقوش إلى أهمية الصين ودورها العالمي، وارتباطها بعلاقات صداقة وتعاون وثيقة مع دولة ليبيا و تنفيذها مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والاتصالات.

من جانبه، أفاد القائم بالأعمال بأن بلاده ترحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية ونيلها الثقة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات وبداية مرحلة من الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي، لافتًا إلى أن بكين تدعم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية السنة الجارية.

وذكر القائم بالأعمال بأن الجانب الصيني سيدرس عودة السفارة إلى طرابلس قريبا، مؤكدًا أن الشركات الصينية تستعد للعودة إلى ليبيا، كما أشار إلى أهمية استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية بين الصين ودولة ليبيا.

وقال الخارجية إن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون الثنائي وعقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي واللجنة المشتركة في المستقبل القريب، وكذلك دور ليبيا في إطار منتدى التعاون العربي الصيني الأفريقي ودعم الصين لمطلب الاتحاد الأفريقي لإصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة والحصول على مقعد دائم.