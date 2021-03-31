إطلاق سراح 120 أسيرا من أفراد الكتيبة 107 في الزاوية

احتفل بمدينة الزاوية اليوم، وبحضور عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، بإطلاق سراح 120 أسيرا من الكتيبة 107، وذلك بمبادرة من مدينة الزاوية ولجنة الحوار فيها.

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أكد أن هذا الحدث يمثل انطلاقة لعملية المصالحة الوطنية في البلاد، من جهته بين عضو الرئاسي عبد الله اللافي أن الوطن لا يمكن أن يبنى في ظل الانقسام، وأنه يجب التعويل على مصالحة شاملة.

هذا الاحتفال حضره أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب، ونائب رئيس المجلس فوزي النويري، ونائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح، وعدد من الوزراء والعمداء والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا