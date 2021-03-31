السايح يستعرض مع رئيس مجلس النواب التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات

استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، والخبرات الفنية والإدارية لديها.

وبحسب ما نشر عبر موقعي المفوضية ومجلس النواب على الإنترنت فإن صالح أكد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بمدينة القبة بين السايح وصالح أكد خلاله رئيس مجلس النواب «دعمه للمفوضية للقيام بدورها المناط بها في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تقضي إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر».

وأشاد صالح خلال اللقاء بكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مثمناً دور المفوضية وكل العاملين في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا