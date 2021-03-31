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الحداد يطالب الدبيبة بإعادة تشكيل الجيش ودمج القوات المساندة في المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة لقاء اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، وذلك في أول زيارة له لمقر ديوان وزارة الدفاع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أن الدبيبة أثنى على العمل الذي يقوم به الحداد للوصول إلى تنظيم جيشٍ ليبيٍ قادرٍ على بسط سيادة الدولة، ولاؤه لله ثم للوطن.

وقال المكتب في إيجاز طالعته “الساعة 24″، إن الحداد أكد على أهمية دعم إعادة تشكيل الجيش ودمج القوات المساندة في المؤسسة العسكرية بشكل فني وبما يتماشى مع القوانين العسكرية المنظمة للجيش الليبي.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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