فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات

القبة 31 مارس 2021 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح.

وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب – فقد أكد فخامته دعمه التام للمفوضية، وعلى الدور المناط بالمفوضية في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تفضي إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد فخامته دعمه التام للمفوضية، مُعربًا عن تقديره لكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مُثمنًا دور المفوضية وكل العاملين في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي.

بدوره،استعرض رئيس المفوضية الدكتور عماد السائح؛ آخر التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، وزخم الخبرات الفنية والإدارية بعد سجل حافل من الاستحقاقات الوطنية. (وال- القبة) إ م/ ر ت

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