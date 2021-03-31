أول شحنة من لقاح كورونا لليبيا تنتظر الطائرة

كشف عضو اللجنة الاستشارية لمُجابهة كورونا حيدر السائح، الأربعاء، أن أول شحنة من لقاح كورونا جاهزة في انتظار نقلها إلى ليبيا.

وقال السائح، بصفحته في “فيسبوك”، إنه “تمت مخاطبة الخطوط الجوية الليبية اليوم لاستقبال وشحن الطرد الخاص بشحة اللقاحات، وبذلك تكون أول شحنة من مجمع كوفاكس جاهزة في انتظار شحنها إلى الأراضي الليبية”.

وكان السائح أوضح في تصريح لـ”218″، أن الدفعة الأولى من المطاعيم تتضمن حوالي 300 ألف جرعة من لقاح استرازينكا، مشيرا إلى وجود مشاورات واتفاقيات تبرمها حكومة الوحدة لاستيراد كميات كبيرة من اللقاحات بشكل عاجل.

وكشف أنه تم الاتفاق على حل لجان كورونا وضمها في لجنة واحدة على مستوى ليبيا، واقتصار دورها على البحث والاستشارة وإعطاء التوصيات والمقترحات فقط.

2.8 جرعة

وفي لقاء آخر مع “218” كشف خبير الوبائيات وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا الدكتور حيدر السائح، الأسبوع الماضي، عن تعاقد ليبيا على توفير لقاحات من مبادرة كوفاكس بعد تونس مباشرة وسيصل في الأيام القريبة المقبلة عن طريق منظمة اليونيسيف.

وأضاف السائح أن هناك جهودا من رئيس الحكومة لتوريد عدد من اللقاحات بعد اتصاله بعدد من الشركات، متوقعا وصولها قبل لقاحات كوفاكس.

وأشار إلى التعاقد على توريد 2.8 مليون جرعة من كوفاكس مقسمة على جرعتين، مشددا على ضرورة تسجيل المواطنين في المنظومة الإلكترونية.

430 مركز تطعيم

كشفت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الأسبوع الماضي، عن وجود 430 مركز تطعيم موزعة على كافة ربوع ليبيا، وأن نسبة الجاهزية لاستقبال اللقاح بلغت 85%.

ووفق بيان لوزارة الصحة، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تواصلت مع مشرفي التطعيمات في جميع البلديات للاستعداد وتدريب كافة العاملين الصحيين المسؤولين على إعطاء اللقاح، كما تم التواصل مع فريق اليقظة الدوائية للتواجد في كافة مراكز التطعيم لملاحظة أي أعراض قد تحدث بعد تلقي اللقاح، وتم التنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ لتوفير سيارة إسعاف أمام كل مركز تطعيم، وتم تدريب العناصر المسؤولة على إعطاء اللقاح على التخلص الآمن من المخلفات، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة القريبة تدريب 95 طبيبا للتعامل مع أي أعراض تحدث نتيجة أخذ اللقاح.

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