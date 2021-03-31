برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم مصابيح الطاقة الشمسية لإنارة مطار سبها

سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجزء الأول من مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية إلى بلدية سبها كجزء من عمل صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال البرنامج الأممي إنه سيقوم مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية بتركيب 1070 عمود على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مطار سبها إلى وسط المدينة.

وينفذ البرنامج “أحد أكبر المشاريع من حيث القيمة، بالإضافة إلى أنه حل مبتكر صديق للبيئة لتحسين إحساس الناس بالأمان أثناء انقطاع التيار الكهربائي وتعزيز النشاطات التجارية في الليل. سيؤدي استبدال نظام إنارة الشوارع التقليدي بإضاءة الطرق الشمسية إلى تقليل استهلاك الطاقة أيضاً” بحسب ما جاء في بلاغ له.