البعثة الأممية ترحب بمبادرات المصالحة وإطلاق سراح معتقلين في الزاوية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها “بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية بشأن المصالحة الوطنية، والتي انطلقت اليوم بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية”.

وقالت البعثة في بلاغ لها إنها تثني “على مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرية أمن الزاوية وشيوخ القبائل وأهل الزاوية في هذه المبادرة، وتؤكد التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية”.

كما عبّرت عن أملها في “أن تشكل هذه المبادرة بداية لمصالحة وطنية شاملة واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي، وتدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك”.