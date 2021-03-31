وزير الصناعة يؤكد دعمه غير المحدود لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة

أكد وزير الصناعة والمعادن بالحكومة أحمد عمر، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة في ديوان الوزارة، أكد على دعمه اللامحدود لمعالجة أوضاع هذه الشركات وحلحلة مشاكل العاملين بها، مبينا أن مخرجات هذه اللجنة ستكون محل اهتمام الوزارة، بما يكفل تفعيل عجلة الصناعة والاقتصاد الوطني.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
ألا يكون قد أساء لثورة 17 فبراير.. من أهم شروط الترشح للمناصب السيادية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الدبيبة يبحث في مشاكل شركة الخدمات العامة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
البعثة الأممية ترحب بمبادرات المصالحة وإطلاق سراح معتقلين في الزاوية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الدبيبة: الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك