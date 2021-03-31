وزير الصناعة يؤكد دعمه غير المحدود لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة

أكد وزير الصناعة والمعادن بالحكومة أحمد عمر، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة في ديوان الوزارة، أكد على دعمه اللامحدود لمعالجة أوضاع هذه الشركات وحلحلة مشاكل العاملين بها، مبينا أن مخرجات هذه اللجنة ستكون محل اهتمام الوزارة، بما يكفل تفعيل عجلة الصناعة والاقتصاد الوطني.

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