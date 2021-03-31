الدبيبة يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات وإطلاق حملات نظافة

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس الإدارة لشركات الخدمات العامة بمختلف المدن الليبية، المشاكل والتحديات التي تواجهها، وسبل معالجتها.

وحضر اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، وزير الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء شهد استعراض جملة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين آلية عمل الشركات لتوفير الخدمات اللازمة للمرافق العامة والخاصة بالمواطنين.

وبحسب البيان، رحب الدبيبة بحضور رؤساء مجالس الشركات في اجتماع موحد ضم 23 شركة لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وشدد رئيس الحكومة خلال اللقاء، على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية، بإلإضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق.

وأشاد الدبيبة بأهمية القطاع الخاص في هذا المجال، مؤكدًا على ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم.