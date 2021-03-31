وزير الاقتصاد يبحث وضع ضوابط لاستيراد اللحوم والكبد المجمد

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة، محمد الحويج، آلية وضع ضوابط واشتراطات لاستيراد اللحوم والكبد المجمد، إضافة إلى الاطلاع على الإجراءات والاشتراطات المتبعة في عدد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج في مقر الوزارة، ضم كلا من وكيل الوزارة ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، ولفيف من ذوي الاختصاص.

وكيل الوزارة من جهته أكد على أن الوزارة ستباشر وضع الآلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بهدف توريد المنتجات حسب الاشتراطات الصحية والإسلامية، والقضاء على توريد اللحوم بطرق مخالفة.

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