حكومة الوحدة الوطنية تتسلم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ببنغازي

أشرف نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين أعطية القطراني اليوم الأربعاء على مراسم التسليم والاستلام للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية.

وجرت مراسم التسليم والاستلام في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة وديوان مجلس الوزراء.

وسلم رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري مهام الهيئة، وجرد كافة أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها لنائب رئيس مجلس الوزراء.

وأثنى القطراني على دور الهيئة وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها رغم الصعوبات التي مرت بها.