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بدء أعمال تغيير المبادل الحراري بمصفاة السرير

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام فنيو وحدة صيانة الأنابيب بحقل السرير صباح يوم أمس الثلاثاء، بتنفيذ أعمال تغيير المبادل الحراري “إي 108” بمصفاة السرير، والتي تم إنجازها خلال 48 ساعة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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