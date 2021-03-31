بدء أعمال تغيير المبادل الحراري بمصفاة السرير

قام فنيو وحدة صيانة الأنابيب بحقل السرير صباح يوم أمس الثلاثاء، بتنفيذ أعمال تغيير المبادل الحراري “إي 108” بمصفاة السرير، والتي تم إنجازها خلال 48 ساعة.
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