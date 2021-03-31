عون: مؤسسة النفط ستتحصل على تمويل للحفاظ على إنتاجها من الخام

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قال محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، أن المؤسسة النفط الوطنية في طريقها للحصول على أموال كافية من الحكومة العضو في منظمة أوبك للحفاظ على إنتاجها من الخام على مدار العام.

وقال عون في تصريحات خص بها وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الأربعاء، “هناك تخصيص معقول للأموال لأنشطة قطاع النفط، نعتقد أنه قد يكفي للأشهر العشرة المتبقية من عام 2021”.

وقالت الوكالة أن المؤسسة الوطنية للنفط من المقرر أن تحصل على ثلث إجمالي الإنفاق التنموي في الميزانية الجديدة، حيث إن إعادة تأهيل قطاع الطاقة وهو الأكبر في إفريقيا من حيث احتياطيات النفط وهو أولوية للحكومة بعد أن ترك الصراع الموانئ وخطوط الأنابيب والحقول متضررة ومهملة.

وقال عون إن الوزارة ستقدم الدعم الحكومي والمالي واللوجستي المطلوب للمؤسسة الوطنية للنفط، موضحا أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى حل، وأشار إلى أن القضايا المهمة تشمل الأمن في حقول النفط وإعادة تنشيط الآبار وتحديث خطوط الأنابيب.