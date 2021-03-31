وزير الاقتصاد يوجه بوضع ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم والكبد المجمد

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الأربعاء، مع وكيل الوزارة ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وإدارة الشؤون التجارية وقسم الاستيراد والتصدير بالوزارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان استيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والاطلاع على الإجراءات والاشتراطات المتبعة بعدد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاستفادة منها.

وشدد الحويج على ضرورة البدء بوضع المعايير والاشتراطات الصحية والضوابط التجارية التي تكفل استيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة وتحقق السلامة الصحية للمستهلك.

وأكد وكيل الوزارة رجب خليل أن الوزارة ستباشر في وضع الآلية بالتنسيق مع الجهات المختصة متمثلة في المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للصحة الحيوانية ودار الإفتاء بهدف توريد المنتجات حسب الاشتراطات الصحية والإسلامية والقضاء على توريد اللحوم بطرق مخالفة، وإحداث توازن بين أسعارها داخل السوق المحلية والقدرة الشرائية للمواطن.