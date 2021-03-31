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الدبيبة: إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية “تقدم إيجابي” بالمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة. 

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية صباح اليوم الأربعاء يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار.

‏وتم إطلاق سراح 120 من ‎أسرى الحرب، وذلك بمبادرة من مدينة ‎الزاوية ولجنة الحوار بالمدينة.

ونُظم احتفالية للإفراج عن الأسرى بملعب نادي الأولمبي  بحضور عضوي المجلس الرئاسي “موسى ‎الكوني” و” عبدالله ‎اللافي”

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • هؤلاء ليسوا اسرى حرب فهم لم يطلقوا رصاصة واحدة بل تم خداعهم بالموافقة على الدخول دون قتال ثم تم خطفهم وهم من ابناء صرمان المجاورة اما من حارب المليشيات من الجيش الودطنى واسر فلم يفرج عنهم وكنت اتمنى من الدبيبية بصفته وزير الدفاع ان يأمر بالافراج عنهم فورا وان لا يكون مثل طرطور الدفاع السابق النمروش !!!

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