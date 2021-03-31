حفتر: القوات المسلحة الليبية جاهزة للدفاع عن أمن مصر المائي

قال قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إن «القوات المسلحة العربية الليبية تضع كافة إمكانياتها مع مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي… في الدفاع عن أمنها المائي».

وأوضح حفتر في كلمة نقلتها قناة «ليبيا الحدث»، اليوم الأربعاء «نؤكد دعمنا الكامل لأشقائنا في مصر شعبًا وحكومةً في موقفهم في الدفاع على أمنهم المائي والاقتصادي، ونؤكد على حق مصر في موقفها للدفاع عن حقوقها الشرعية».

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء تحذيراً شديد اللهجة إلى من يحاول المساس بأمن مصر المائي، معتبراً أنه «خط أحمر»، وذلك في سياق الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي يؤثر على حصص مصر من مياه نهر النيل.

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