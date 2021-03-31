الدبيبة: نتضامن مع مصر والسودان في قضية سد النهضة

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن دعمه لكل من مصر والسودان في قضية سد النهضة التي تعتبر مشكلة معقدة بين القاهرة والخرطوم من جهة وإثيوبيا التي تصر على المضي قدما في مخططها في ملئ السد.

‏وقال الدبيبة في تغريدة على موقع تويتر اليوم الأربعاء، وهو أول تعليق رسمي ليبي حول قضية خارجية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، إن الأمن المائي والقومي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي الليبي، داعيا إلى الوصول إلى حل عادل للجميع.

وتتزامن تصريحات الدبيبة مع عدم الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة، وبعد تحذيرات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من المساس بالحقوق المائية لبلاد، مشيرا إلى أن يد مصر طويلة ضد كل من يهدد مصالحها.