ليبيا الان

أول تعليق من الدبيبة على إطلاق سراح المعتقلين في الزاوية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن أي تقدم في ليبيا، مرتبط بالقدرة على تجاوز جراح الماضي والتوجه نحو المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة. 

واعتبر الدبيبة في تغريدة له على تويتر أن إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية صباح اليوم الأربعاء يعتبر تقدما إيجابيا في مسار هذه المصالحة.

وتأتي تصريحا رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خلفية إطلاق سراح 120 معتقلا، بناء على مشاورات قامت بها لجنة الحوار بالمدينة، وكانت عملية أطلاق سراح المعتقلين بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى ‎الكوني.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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