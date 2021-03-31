عضو باللجنة الاستشارية العلمية: ننتظر وصول أول شحنة من لقاح كورونا

أكد عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمُجابهة فايروس كورنا الدكتور حيدر السائح، أول شحنة من مجمع كوفاكس جاهزة في انتظار شحنها للأراضي الليبية.

وأوضح السائح في تصريحات له رصدتها “الساعة 24″، أن تم مخاطبة الخطوط الجوية الليبية أمس الأربعاء باستقبال وشحن الطرد الخاص بشحنة اللقاحات، وبذلك أول شحنة من مجمع كوفاكس جاهزة في انتظار شحنها للأراضي الليبية.

وأكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أن ملف توريد اللقاحات المضادة لكورونا بيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والذي بدوره اتخذ عدة إجراءات وتواصل مع الشركات لتوريد اللقاح، مردفا: “ووضعني عقب تسلمي مهام الوزارة في الصورة”.

وتوقع الزناتي في تصريحات سابقة في 23 مارس الحالي، أن تصل اللقاحات خلال أسبوعين، إذا لم يستجد شيء بخصوص الشركات.

وكان الدكتور حيدر السائح أعلن في تصريحات إعلامية، في ديسمبر الماضي،عن أن “لييبا تعاقدت مع كوفاكس لشراء أكثر من 1.4 مليون جرعة لقاح كوفيد-١٩”, مردفا أنه “تم تحويل المبلغ بالكامل”.