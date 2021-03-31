صنع الله يناقش مع بوجناح والمبروك حل أزمة الوقود في الجنوب

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مسألة تطوير القطع المستكشفة في مناطق الجنوب وكيفية وضعها على الانتاج بالصورة الممكنة، وحل أزمة الوقود في الجنوب، وذلك خلال لقاء مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أحمد بوجناح ووزير المالية خالد المبروك.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة «التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع النفط ، والتطرق إلى الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة عدم استقرار الوضع الامني»، حسب بيان صادر عن المؤسسة، الأربعاء.

وقال صنع الله إن قطاع النفط «يحتاج إلى الدعم اللازم لتسديد ما عليه من التزامات للشركات الخدمية، ويجب ضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة للإسراع في أعمال الصيانة لأانابيب والخزانات المتضررة نتيجة الحروب السابقة والاغلاقات المتكررة في الموانئ النفطية التي تعرض لها قطاع النفط سابقا».

وتطرق اللقاء إلى أزمة الوقود في الجنوب والحلول الناجعة لها، بالإضافة الى مناقشة مشروع انشاء المصفاة، وإنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي بحقل الشرارة من أجل توفير وتلبية احتياجات المواطنين للغاز.

بدورهما، شدد كل من بوجناح والمبروك على ضرورة «تذليل كافة الصعاب من أجل دعم قطاع النفط، والعمل على تسهيل الاجراءات وتخصيص الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك التأكيد على اهمية القطاع في زيادة الدخل الوطني و تحفيز القطاع الخاص المصاحب للعمليات النفطية ومساهمته في خلق فرص عمل للحد من نسبة البطالة بكافة ربوع الوطن»، وفق البيان..

وشملت الزيارة القيام بجولة بمقر مؤسسة النفط االرئيسي للاطلاع على «الأضرار التي خلفها التفجير الذي استهدف مبنى المؤسسة في العاشر من شهر سبتمبر عام 2018 و للاطلاع على اعمال اعادة تأهيل المبنى».

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