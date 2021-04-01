وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية: سنعمل على وضع إستراتيجية تدعم المرأة في حصولها على كافة حقوقها تشريعيًا وعمليًا وثقافيًا

تونس 31 مارس 2021 (وال)- قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية السيدة حورية خليفة الطرمال، إنها ستعمل على وضع إستراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين المرأة الليبية في كافة المجالات، لتحصل على كافة حقوقها تشريعيًا وعمليًا وثقافيًا.

ووصفت الطرمال – في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات” – وضع المرأة الليبية عقب حصولها على خمس حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، بأنه يعد انطلاقة حقيقية ومهمة لها وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، وما حولها على مراكز سيادية في هذه الحكومة إلا دليل على مشاركة المرأة الفاعلة في المستقبل الحياة السياسية، وأنه لا يزال للمرأة فرص لمزيد التمثيل وتقلد مهام أخرى في الوزارات وفي مؤسسات سيادية وغيرها، وتمثيل المرأة في الحكومة الحالية بشكل يليق بها، سينعكس مباشرة على تشجيع رؤساء الحكومات القادمة، لمنح المرأة حصتها في التمثيل والمشاركة السياسية .

وأكدت الطرمال أن الدستور الليبي القادم يحتاج للتنصيص على دعم مكانة المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وأنه لابد للمرأة أن يكون لها رأي ودور لكي يُمّكنها الدستور من الحصول على كامل حقوقها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات، تمكنها من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الطرمال أن الحكومات المتعاقبة؛ لم تتمكن من منح النساء دورًا أكبر في الشأن السياسي، وأن اختيار خمس نساء بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الحالية، هي خطوة واعدة تحتاج إلى البناء عليها من أجل النهوض بحقوق المرأة في بلد أنهكته الحرب، بالإضافة لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل. (وال- تونس) إ م/ ر ت

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