وزير النفط لـ”بلومبيرغ”: 1.6 مليارات دولار لتنمية القطاع

تقرير 218

مرحلةٌ جديدةٌ يعيشها قطاع النفط في ليبيا، بعد تسمية وزير للنفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، محمد عون، وهي المرة الأولى منذ سبع سنوات.

وقال “عون” لوكالة “بلومبيرغ” الرائدة في مجال الطاقة: الوزارة ستحصل على ميزانية كافية لتسيير أعمالها خلال الأشهر العشرة المتبقية من هذا العام بقيمة قدرها 1.6 مليارات دولار أي ما يعادل أكثر من سبعة مليارات دينار.

ووصف وزير النفط الميزانية بـ”الكافية”؛ لتعزيز عمل قطاع النفط وإحداث تنمية في البنية التحتية، مضيفًا أن الوزارة ستقدم الدعم المالي واللوجستي الكامل لمؤسسة النفط، التي كشفت بدورها قبل نحو شهر عن نيتها في زيادة الإنتاج إلى نحو 1.6 ملايين برميل يوميًا ،خلال عاميْن إذ تُنتج ليبيا في الوقت الحالي 1.3 مليون برميل.

وأشار “عون”، خلال المقابلة، إلى بعض الملفات التي ستعمل عليها وزارته، من ضمن أولوياتها وهي صيانة خطوط نقل النفط وعلاج الملف الأمني في بعض الحقول، التي مازال يتواجد بها مسلحون وإعادة تشغيل الآبار المعطّلة.

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