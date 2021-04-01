«حزب القماطي»: نقوم بإعداد برنامج انتخابي خدمي يساهم في تطوير ليبيا

أكد ما يسمى بـ«حزب التغيير»، الذي يترأسه جمعة القماطي، أنه يواصل استعداداته للانتخابات، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري يوم 24 ديسمبر.

وقال الحزب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حزب التغيير يواصل استعداداته الفعلية للانتخابات المقبلة المزمعة في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف “تعمل لجنة الانتخابات بالحزب على إنجاز عدة مهام متعلقة بهذا الاستحقاق، منها إعداد برنامج انتخابي خدمي شامل يُساهم في استقرار ليبيا وتطويرها والتقدم بها نحو الأفضل”.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.