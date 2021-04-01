ليبيا الان

“البعثة” تُطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين قبل رمضان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت البعثة الأممية بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية، بشأن المصالحة الوطنية، والتي انطلقت، الأربعاء، بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية.

وعبّرت البعثة عن أملها في أن تُشكّل هذه المبادرة بدايةً لمصالحة وطنية شاملة، واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي، داعيةً إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، قبل بداية شهر رمضان.

وأثنت البعثة على مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومديرية أمن الزاوية، وشيوخ القبائل، وأهل الزاوية، في هذه المبادرة، مؤكدةً التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود؛ بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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