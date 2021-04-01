«الصغير»: فزان ليست بحاجة لضابط مخابرات إيطالي تحت مسمى «قنصلية فخرية»

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، أن فزان ليست في حاجة لضابط مخابرات إيطالي تحت مسمى قنصلية فخرية.

وقال الصغير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا حاجة لفزان بضابط مخابرات إيطالي تحت مسمى قنصلية فخرية”.

وأضاف “إما أن تفتح إيطاليا قنصلية تقدم خدمات قنصلية كباقي ليبيا أو أبق على مخابراتك تعمل بالباطن كما هو حالها الآن”.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستفتح قنصلية في بنغازي وقنصلية فخرية في الجنوب الليبي.

وقال دي مايو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء نوفا الإيطالية للأنباء: “عندما تتحدث الدبلوماسية كما يحدث في ليبيا وليس الأسلحة فإن إيطاليا تعود مرة أخرى للعب دور أساسي”.

وأضاف دي مايو “نحن نعيد تنشيط سلسلة من الفرص الاقتصادية للشركات الإيطالية التي لم يكن بإمكانها البقاء في ليبيا ولكن يمكنها الآن إعادة بناء البلاد”.