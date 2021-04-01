نفد وقودهم في عرض البحر.. 80 مهاجرًا يستغيثون قبالة مالطا

أطلق 80 مهاجرًا غير شرعي نداء استغاثة قبالة سواحل مالطا، بعد تعطّل قاربهم، فجر الخميس، بسبب نفاد الوقود.

ولم تُعلن السلطات في مالطا استجابتها لأي نداءٍ صادِرٍ من القارب المطاطي، الذي يًعاني من مشاكل في المحرك، وبحاجة لتحرك عاجل، وفقًا لما ورد في نداء الاستغاثة.

وتشهد حركة الهجرة غير الشرعية ازديادًا ملحوظًا، حيث رصدت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاعًا هائلاً في أعداد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، منذ مطلع 2021، إذ بلغ قرابة أربعة آلاف مهاجر.

وبحسب موقع “مهاجر نيوز”، فقد لُوحظ، أيضًا، ارتفاعٌ في أعداد الواصلين إلى الشواطئ الأوروبية، إيطاليا ومالطا، حيث بلغت أكثر من خمسة آلاف مهاجر منذ مطلع 2021، أكثر من ثلاثة آلاف منهم جاؤوا من ليبيا، وفقًا للسلطات الإيطالية

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