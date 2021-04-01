مستنكراً الحادثة.. “الإعلام المستقل”: مصرف النوران يغلق حسابات بعض الزبائن بعد انتقادهم أدائه في “فيسبوك”

استنكرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، تجميد أحد المصارف لحسابات بعض الزبائن بسبب انتقادهم لأداء المصرف على السوشيال ميديا.
وأوضحت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك، في بيان، أنها “تلقت بأسف خبر تجميد مصرف النوران لحسابات بعض الزبائن بسبب انتقادهم لأداء المصرف في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اسمها «مجموعة البنوك الليبية» بعد إرسال المصرف رسالة نصية إلى الزبائن مفادها «تم إغلاق حسابك ونرجو تسليم البطاقة واستلام الأموال الموجودة في الحساب»”.
وتابع البيان، أنه “عندما ذهب أحد الزبائن إلى المصرف للإستفسار عن الرسالة كان رد المصرف «المصرف لا يلبي رغباتكم وابحث عن مصرف آخر يلبي رغباتكم يا حماة الشعب»”.
وأكمل البيان؛ أن “حرية الرأي والتعبير كفلها الإعلان الدستوري وكانت أحد أهم أسباب ثورة 17 فبراير وأهم مكتسباتها وأن ما قامت به إدارة المصرف مخالف للقانون ويعطي صورة سلبية لإدارة المصرف التي لا تختلف عن قمع حرية الرأي في الدول القمعية”.
وختم البيان، أن “المنظمة تلفت انتباه إدارات جميع المصارف في ليبيا بأن المصارف العالمية تخصص قسما لاستقبال الشكاوى من الزبائن لكي تحسن من خدماتها بل أن بعضها يعطي مكافئات مالية شهرية للمشتركين لكي تستمر حساباتهم مع نفس المصرف”.
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