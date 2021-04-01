مستنكراً الحادثة.. “الإعلام المستقل”: مصرف النوران يغلق حسابات بعض الزبائن بعد انتقادهم أدائه في “فيسبوك”

استنكرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، تجميد أحد المصارف لحسابات بعض الزبائن بسبب انتقادهم لأداء المصرف على السوشيال ميديا.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك، في بيان، أنها “تلقت بأسف خبر تجميد مصرف النوران لحسابات بعض الزبائن بسبب انتقادهم لأداء المصرف في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اسمها «مجموعة البنوك الليبية» بعد إرسال المصرف رسالة نصية إلى الزبائن مفادها «تم إغلاق حسابك ونرجو تسليم البطاقة واستلام الأموال الموجودة في الحساب»”.

وتابع البيان، أنه “عندما ذهب أحد الزبائن إلى المصرف للإستفسار عن الرسالة كان رد المصرف «المصرف لا يلبي رغباتكم وابحث عن مصرف آخر يلبي رغباتكم يا حماة الشعب»”.

وأكمل البيان؛ أن “حرية الرأي والتعبير كفلها الإعلان الدستوري وكانت أحد أهم أسباب ثورة 17 فبراير وأهم مكتسباتها وأن ما قامت به إدارة المصرف مخالف للقانون ويعطي صورة سلبية لإدارة المصرف التي لا تختلف عن قمع حرية الرأي في الدول القمعية”.

وختم البيان، أن “المنظمة تلفت انتباه إدارات جميع المصارف في ليبيا بأن المصارف العالمية تخصص قسما لاستقبال الشكاوى من الزبائن لكي تحسن من خدماتها بل أن بعضها يعطي مكافئات مالية شهرية للمشتركين لكي تستمر حساباتهم مع نفس المصرف”.