افتتاح محكمة ونيابة أبو كماش

افتتحت وزيرة العدل حليمة عبدالله ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي محكمة أبو كماش ونيابتها الجزئية.

واستحدثت المحكمة والنيبابة بعد زيادة أعددا السكان في منطقة أبو كماش الحدودية، وقد جرى تجهيزها خلال الفترة الماضية حتى الافتتاح أمس الأربعاء، حسب بيان مديرية أمن زوارة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وألقى الحافي كلمة، أكد فيها خصوصية أبو كماش كبلدة حدودية، معقبا: «هناك من أعترض في البداية على وجود المحكمة في البلدة، لكن ليعلم الجميع أن وجود منبر للعدالة في أي مكان هو دليل تطور ومظهر حضاري، لأن الناس عندما ترى محكمة ونيابة تشعر بالأمن والأمان، وضعاف النفوس يشعرون بالخوف ، فيتحقق الردع العام ويسود الهدوء والاطمئنان في نفوس السكان».

من جانبها، قالت حليمة إن وزارة العدل لم تدخر جهدا ولا وقتا في تذليل الصعاب أمام تأكيد ولاية القضاء الليبي وسيادته على كافة ربوع الوطن، مؤكدة استقلال القضاء ودعم القضاء في تحقيق العدل.

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