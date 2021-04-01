بدء قبول ملفات الترشح لـ”12″ وظيفة سيادية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، بدء قبول ملفات المترشحين لـ 12 منصبا، اعتبارا من اليوم الخميس.

اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوضحت، أن المناصب هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وعضو مجلس إدارة بالمصرف، ورئيس ديوان المحاسبة ووكيله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيله وعضو بالهيئة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضو مجلس المفوضية، حسب بيان على موقع مجلس النواب الإلكتروني.

وأشار البيان إلى استمرار تلقي الترشيحات حتى الخميس المقبل، الموافق للثامن من أبريل، وذلك من خلال التواصل المباشر مع مكاتب ديوان مجلس النواب في بنغازي وطرابلس وسبها.

يشار إلى أن وفدي من مجلس النواب ومجلس الدولة ضمن ما تسمى لجنة 13+13 وممثلون عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، اجتمعوا لاختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط التي تم الاتفاق عليها.

وكانت جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة، أفرزت اتفاقا بتولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، يتولى إقليم فزان المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

وتم التوافق من الطرفين على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى ومجلس النواب الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين. كما تم التوافق على وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.