رئيس الاتحاد الليبي لفروسية البولو في زيارة لسفارة الأرجنتين.. والسبب

قام رئيس الاتحاد الليبي لفروسية البولو أحمد عمر الأربد، بزيارة إلى مقر سفارة الأرجنتين في تونس، حيث التقى مع سفير وطاقم سفارة الأرجنتين المعتمدة في ليبيا.

وتم خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز الدعم والتعاون مع لعبة البولو في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة رغبة ليبيا للتقدم لعضوية الاتحاد الدولي للبولو الكائن مقره بالعاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس.

كما قام الأربد بتسليم هدية تراثية مقدمة من الاتحاد الليبي لفروسية البولو للسفير الأرجنتيني، وسلم أيضا تعزية رسمية للأرجنتين في وفاة أسطورة كرة القدم العالمية ديغو أرماندو ماردونا.