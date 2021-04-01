بالصور | تركيا زودت قوات رئاسي الوفاق بدبابات أميركية

ليبيا – نشرت وزارة الدفاع الوطنية التركية صورتين توضحان قيام تركيا بتزويد القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بدبابات أميركية من طراز “M60”.

ووفقًا لما ورد في تغريدة للوزارة ومعلومات نشرتها مجموعة “جانيز” للمعلومات العسكرية والاستخبارية البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أظهرت الصورتان تدريب ليبيين على 3 دبابات على الأقل من طراز “M60A1” داخل سقيفة كبيرة.

يشار إلى تركيا أرسلت أنواعًا عديدة من الأسلحة، فضلًا عن المرتزقة السوريين والقوات العسكرية إلى ليبيا، لدعم قوات الرئاسي ضد القوات المسلحة.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية