مسلحون مجهولون يخطفون ثمانية مصريين من بنغازي ويقومون بنقلهم إلى طرابلس

ليبيا – أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف ثمانية مصريين من قرية جردو بمحافظة الفيوم جنوب غرب العاصمة القاهرة، خلال وجودهم في منزل بمدينة بنغازي.

ووفقًا لما ورد في مواقع إخبارية وتابعته صحيفة المرصد، فقد طالب الخاطفون بفدية قيمتها 20 ألف دينار لكل شاب من المصريين مقابل إطلاق سراحهم، ناقلة عن شقيق أحد المختطفين تأكيده اختطافهم ونقلهم إلى العاصمة طرابلس، ومطالبته السلطات المصرية بالتدخل لانقاذ حياتهم.

هذا وكانت السلطات المصرية قد حررت 32 شابًا اختطفتهم عصابات في منطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي، وهم من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا بصعيد مصر، وكانوا قد سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية وتعرضوا للاختطاف.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية