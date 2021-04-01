تجمع الوسط النيابي يلتقي مع مترشحين لشغل منصب محافظ المصرف المركزي

ليبيا – قام أعضاء تجمع الوسط النيابي بسلسلة لقاءات مع المترشحين لشغل وظيفة محافظ المصرف المركزي عبر منصة “زووم” المستخدمة لغايات التواصل المرئي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن التجمع تابعته صحيفة المرصد، تم خلال اللقاءات الاستماع إلى خطط المترشحين بشأن قيادتهم لهذا المرفق، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد.

ولم يحتوِ البيان على أي ذكر لأسماء المترشحين؛ لكنه أكد أن أغلبهم قدموا حلولًا تبدو ناجعة على المدى القريب جدًا العاجل والقريب والبعيد للعديد من الأزمات الخانقة، التي يعاني منها المصرف المركزي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية