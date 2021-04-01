مجلة فرنسية: الدبيبة يخطط لإجراء إصلاحات بالمؤسسة الليبية للإستثمار

ليبيا- أكد تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية تخطيط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإطاحة برئيس الهيئة الليبية للاستثمار علي محمود حسن.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة “إرم” الإخبارية وتابعته صحيفة المرصد أن الدبيبة بات على وشك أن يحل محل حسن، وأن هذه المناورة يمكن أن تسمح له باستعادة السيطرة على الهيئة والسماح له بإصلاحها، بعد أن تعرضت لانتقادات لعدة سنوات لوجود عدة أسباب.

وأضاف التقرير أن من بين هذه الأسباب الإدارة الغامضة للهيئة والافتقار إلى الشفافية في حكمها والاستثمارات المشبوهة، مؤكدًا أن أموال الهيئة ستصل رغم غياب التقدير الإجمالي الواضح لها إلى 67 مليار دولار، ليسعى الدبيبة بفضل عملية تدعى “الأيدي النظيفة” لكسب نقاط مع المجتمع الدولي.

وأوضح التقرير أن الهدف من هذه النقاط هو تحرير الأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ العام 2011، مبينًا أن حسن كان مستهدفًا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج؛ لكنه تمكن من الاحتفاظ بمنصبه الذي عينه فيه المجلس عام 2017 وتولاه رسميًا بعد حسم خلاف قضائي في مارس من العام 2020.

وقال التقرير: إن من بين البدائل المحتملة لخلافة حسن هو اكتساب ترشيح المصرفي سليمان الشحومي مؤسس البورصة الليبية زخمًا كبيرًا، وهو حاليًا قيد المناقشة في حكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن الأخير يمتلك خبرة جيدة في المجالات المالية والمصرفية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية