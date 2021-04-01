المنقوش تشدد على وجوب تعزيز التعاون بين ليبيا والصين

ليبيا – تدارست وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع القائم بأعمال السفارة الصينية في ليبيا “وانغ تشيمين” سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، جاء ذلك خلال لقاء جمع المنقوش بالديبلوماسي الصيني، بحضور مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا في خارجية حكومة الوحدة الوطنية محمد الزناتي، وفيه أكدت الوزيرة أهمية عودة السفارة الصينية لممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

وشددت المنقوش على وجوب افتتاح قنصلية صينية بمدينة بنغازي بعد تحسن الأوضاع الأمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدة أن عودة السفارة ستمهد الطريق لعودة الشركات الصينية لاستكمال أعمالها المتوقفة في بنغازي والعاصمة طرابلس، والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

وأشارت المنقوش لأهمية الصين ودورها العالمي وارتباطها بعلاقات صداقة وتعاون وثيقة مع دولة ليبيا، وتنفيذها مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والاتصالات، فيما قال تشيمين: إن بلاده ترحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية ونيلها الثقة النيابية وتوحيد المؤسسات وبداية استقرار أمني وانتعاش اقتصادي.

وأضاف تشيمين أن بكين تدعم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية السنة الجارية، فضلًا عن استعداد الجانب الصيني لدراسة عودة السفارة إلى العاصمة طرابلس قريبًا، مؤكدًا أن الشركات الصينية تستعد للعودة إلى ليبيا مع أهمية استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية بين الجانبين.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون الثنائي وعقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي واللجنة المشتركة في المستقبل القريب، ودور ليبيا في إطار منتدى التعاون العربي الصيني الإفريقي، ودعم الصين لمطلب الاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة والحصول على مقعد دائم.

إلى ذلك أشار بيان صحفي آخر صادر عن الوزارة إلى إرسال المنقوش برقية عزاء ومواساة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج كالا أنكورو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أخيرًا في قريتي إنتازيان وباكورات.

وأشارت المنقوش في تعزيتها لتلقي نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في قريتي إنتازيان وباكورات بالنيجر وما نتج عنه من وفيات وإصابات، مع الإدانة بأشد العبارات لهذا العمل الإجرامي، والوقوف إلى جانب الجمهورية وشعبها لمواجهة التنظيمات الإرهابية، والتعازي لأسر المتوفين، مع تمني الشفاء العاجل للمصابين.

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