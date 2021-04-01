وزارة الاقتصاد تضع آلية لاستيراد اللحوم والكبد المُجمّد

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع وكيل الوزارة ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية؛ إمكانية وضع ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم والكبد المجمد.

وتمخض الاجتماع، الذي شارك فيه مدير إدارة الشؤون التجارية وقسم الاستيراد والتصدير بالوزارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ عن وضع الإجراءات اللازمة لضمان استيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والاطلاع على الإجراءات والاشتراطات المُتّبعة في عدد من دول العربية والاتحاد الأوروبي.

من جهته، أكد وكيل الوزارة رجب خليل، أن الوزارة ستُباشر وضع الآلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مُمثّلة في المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للصحة الحيوانية ودار الإفتاء؛ بهدف توريد المنتجات حسب الاشتراطات المعمول بها، والقضاء على توريد اللحوم بطرق مخالفة، وإحداث توازن بين أسعارها داخل السوق المحلي من جهة، والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

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