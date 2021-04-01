الدبيبة يبحث سبل معالجة الإشكاليات التي تواجه عمل شركة الخدمات العامة

ليبيا- تدارس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رؤساء مجالس الإدارة لشركات الخدمات العامة بمختلف المدن سبل النهوض بواقعها وأعمالها.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فإن اللقاء الذي تم بحضور وزير الحكم المحلي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحث المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات، وسبل معالجتها.

وأضاف البيان أن استعراضًا تم لجملة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين آلية عمل الشركات، لتوفير الخدمات اللازمة للمرافق العامة والخاصة بالمواطنين، فيما شدد الدبيبة على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية.

وأكد الدبيبة أهمية إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق، مع الإشادة بأهمية القطاع الخاص في هذا المجال، وأن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم.

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