القطراني يتسلم مهام الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في بنغازي

ليبيا – تولى حسين عطية القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الإشراف على مراسم تسليم واستلام الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة والحكومة المؤقتة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الحكومة المؤقّتة تابعته صحيفة المرصد، فقد جرت عملية التسليم والاستلام في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والديوان.

وأضاف البيان أن رئيس الهيئة فخري المسماري سلم لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية مهام الهيئة وجرد كافة أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها، ليثني الأخير على عملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها، رغم الصعوبات التي مرت بها.

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